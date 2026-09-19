Hakan Fidan: Suudi Arabistan'a askeri destek verebiliriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke İttifakı'nın Riyad'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebileceğini söyledi.

NTV yayınında Burak Özcan ve Burcu Kaya'nın sorularını yanıtlayan Fidan, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SÖZÜMÜZÜN ERİYİZ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke İttifakı'nın devreye girip girmeyeceği sorulan Fidan, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ciddi saldırılar olduğunu belirtti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki müttefiklik anlaşmasına dikkat çeken Fidan, "Sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

Fidan, Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçları olması halinde destek verilebileceğini belirterek, "Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz" ifadelerini kullandı.

MEKKE İTTİFAKI GENİŞLEYECEK

Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecine ilişkin de konuşan Fidan, ittifakın bölge ülkelerine açık olduğunu söyledi.

Fidan, "Çok güçlü bir irade var, hızla ilerliyoruz. İttifakımız bölge ülkelerine açık bir ittifak. Bölgesel sorunlara bölgesel çözüm getirme arayışından çıktı bu ittifak" diye konuştu.

İttifakın "kağıt üzerinde kaldığı" yönündeki yorumları da değerlendiren Fidan, bu iddialara katılmadıklarını belirterek Mekke İttifakı'nın "oyun değiştirici bir platform" olacağını savundu.

Fidan ayrıca İsrail'in bölgedeki politikalarına ilişkin, İsrail'in yalnızca bölge için değil, tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'nin provokasyonlara ve kışkırtmalara gelmeyeceğini söyledi.