|
Hakan Çalhanoğlu 'Nezaketen görüştüm' diyerek hayalindeki takımı açıkladı

Süper Lig devleriyle adı anılan Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, Fenerbahçe iddiaları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

AMilli Takım kaptan ve Inter'in yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu'nun adı bu yaz sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. 

Hakan Çalhanoğlu, Ekol Sports'a geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

NEZAKET OLARAK GÖRÜŞTÜM

Fenerbahçe ile görüşmesi hakkında Çalhanoğlu, "Ben Milli Takım kaptanıyım ve bugün Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da başkanı arasa ben bu telefonu açmak zorundayım.

 Nezaket olarak Ali Bey ile görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum." dedi.

