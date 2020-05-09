Hakan Bayrakçı CNN Türk'te fena patladı!
Sonar Arastırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin bu parti politikasıyla yüzde 25'in üzerine çıkamayacağını söyleyerek parti yönetimini eleştirdi. Bayrakçı, CHP'nin bu oy oranını parti yönetimine rağmen aldığını ileri sürdü.
Sonar Arastırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin yüzde 25'lik oy oranına mahkum edildiğini söyleyerek parti yönetimini eleştirdi.
CNN Türk'te katıldığı programda CHP'li bazı isimlerin çıkışlarının kamuoyunda rahatsızlık yarattığını söyleyen Bayrakçı, yüzde 25'e mahkum edilmiş bir partinin Erdoğan karşısında iktidar yüzü göremeyeceğini ileri sürdü.