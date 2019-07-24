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Hakan Atilla THY uçağıyla İstanbul'a gönderildi!

Hakan Atilla THY uçağıyla İstanbul'a gönderildi!

ABD'de tutukluluk hali biten Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eskiGenel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türk Hava Yollarının (THY) 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi.

9.05'te ABD'den ayrıldı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı.

Büyükelçi uğurladı

Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı. Uçağın, TSİ Çarşamba günü 11.30 civarında İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a gönderilmişti.

Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

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