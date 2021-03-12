Hakan Altun Sibel Can Alev Alev reytinglerde çakıldı! Mucize Doktor Survivor'a büyük şok

Hastanenin yeni halkla ilişkiler müdürü Ezo, işlerin yolunda olduğunu göstermek için bir maskeli balo organize ettiği bölümde heyecan doruk seviyeye ulaştı. Zirvede güçlü rakipleri karşısında mücadelesini sürdüren Mucize Doktor zirveyi kapamadı.