Hakan Altun Sibel Can Alev Alev reytinglerde çakıldı! Mucize Doktor Survivor'a büyük şok
11 Mart 2021'in reyting sonuçları Sibel Can ve Hakan Altun'un Şarkılar Bizi Söyler programı ve Alev Alev'i hüsrana uğrattı. Mucize Doktor ve Survivor ise reytinglerde düşüşe geçti.
Hastanenin yeni halkla ilişkiler müdürü Ezo, işlerin yolunda olduğunu göstermek için bir maskeli balo organize ettiği bölümde heyecan doruk seviyeye ulaştı. Zirvede güçlü rakipleri karşısında mücadelesini sürdüren Mucize Doktor zirveyi kapamadı.
Çelebi, Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağladığı bölümde Alev Alev reytinglerde düşüşün yaşandığı başka dizi oldu. Haftalardır yükseliş sergileyemeyen dizi dün akşamki bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyunu öncesi takımlar arasında takım kaptanları seçildi. Ünlüler takımında Barış’ın rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı oylamada kaptan Batuhan, gönüllüler ise tercihini Aleyna Kalaycıoğlu'dan yana kullandığı bölümde Survivor reytinglerde çakıldı.
Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya geldiği Şarkılar Bizi Söyler dün akşamki bölümünde Sezen Aksu şarkıları söylendi. Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaramayan program ilk 10'a bile girmeyi başaramadı.
İşte perşembe günü reyting sonuçları...