Hakan Altun Gonca Vuslateri ile aşk pozlarını paylaştı 'Seni pamuklara sarmalar sararım'
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden yeni bir aşk pozu geldi. Vuslateri, sevgilisi Hakan Altun'la çekilen bir kareyi "Seni pamuklara sarmalar sararım" notuyla paylaştı.
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan sürpriz aşk artık sosyal medyadan çekinmeyen fotoğraf paylaşmalarla şenlendi.
Gonca Vuslateri Instagram sayfasından Altun'la olan fotoğrafını romantik bir şarkı eşliğinde paylaştı. Bodrum sahilinde çekilen bir kareyi hayranlarıyla paylaşan Vuslateri fon müziği olarak ise Sezen Aksu'nun Erkek Güzel isimli şarkısını seçti.
Geçtiğimiz hafta da Hakan Altun, sosyal medya hesabı Instagram'dan Vuslateri ile beraber bir pozlarını paylaşmıştı. Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun, "Hikayede kalmasın dedik" notunu kalp emojisi eşliğinde koymuştu.
Öte yandan ikilinin aşklarının ortaya çıkmasında da sosyal medyaya yükledikleri gönderiler etkili olmuştu. Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
''Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi..''