Hakan Akkaya'nın New York'taki defilesinde Çağla Şikel rüzgarı esti!
Ünlü modacı Hakan Akkaya, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğiyle, New York Fashion Week'te Türk tekstil ve tasarımının gücünü 'Justice' adını verdiği defilede gösterdi. Defileye baş manken katılan Çağla Şikel ilgi odağı oldu.
Modacı Hakan Akkaya defilede 36 kadın, 15 erkek toplamda 51 kostüme yer verdi. 180 parçalık koleksiyonunun tanıtımında 46 yabancı top modelle podyuma çıktı.
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Ünlü sunucu ve top model Çağla Şıkel de baş manken olarak kendisi için tasarlanan 3 ayrı tasarım ile podyumda yürüdü. Şikel, birçok defilede olduğu gibi yine bu defilede de ilgi odağı oldu.
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Koleksiyonun ilham kaynağı ise modern dünyadan uzak yaşayan Amişler topluluğu ile punk kültürünün birleşimi oldu.
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Modacı Hakan Akkaya defile bitiminde “Bu özel koleksiyonumu şiddete karşı dimdik duran korkusuz kadınlara ithaf ettim. Kadın cinayetleri ve tacizlerine, hayır” cümlelerini sarf etti.
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