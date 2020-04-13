Hailey Baldwin'in banyo fotoğraflarını Justin Bieber paylaştı küvette cesur pozlar

Karantina sürecinde evde kal çağrılarına uyan dünyaca ünlü çift Justin Bieber eşi Hailey Baldwin'den olay karantina paylaşım geldi. Karantina sürecinde lüks evinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle bazı takipçileri tarafından eleştirilen Justin Bieber, şimdi de eşinin bir dizi fotoğrafına sosyal medya sayfasında yer verdi.