Hailey Baldwin'in banyo fotoğraflarını Justin Bieber paylaştı küvette cesur pozlar
Justin Bieber karantina günlerinde eşi Hailey Baldwin ile evde vakit geçiriyor. Baldwin eşi Bieber'a küvette cesur pozlar verdi. Justin Bieber pozları, 132 milyon takipçi olan Instagram hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin, hızla yayılan koronavirüs sebebiyle evlerinde vakit geçiriyor. İkili, mutlu birlikteliklerine dair paylaşımları da sosyal medya hesaplarından yapıyor.
Karantina sürecinde evde kal çağrılarına uyan dünyaca ünlü çift Justin Bieber eşi Hailey Baldwin'den olay karantina paylaşım geldi. Karantina sürecinde lüks evinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle bazı takipçileri tarafından eleştirilen Justin Bieber, şimdi de eşinin bir dizi fotoğrafına sosyal medya sayfasında yer verdi.
Yıldız şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin Bieber, karantina nedeniyle uzun süredir evlerinden dışarı çıkmadı. Ünlü çift birlikte vakit geçirmek için de çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri de bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak.
Son olarak Justin Bieber, eşi Hailey'nin fotoğrafını çekip sosyal medya sayfasında yer verdi.