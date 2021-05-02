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Hailey Baldwin'e özenen Danla Bilic'in elbisesi olay oldu fiyatı dudak uçuklattı!

Hailey Baldwin'e özenen Danla Bilic'in elbisesi olay oldu fiyatı dudak uçuklattı!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dünyaca ünlü model Hailey Baldwin'in elbisesinden aldı. Ünlü modelin üzerinde gündeme gelen elbise için Bilic'in ödediği ücret ise dudak uçuklattı.

Hailey Baldwin'e özenen Danla Bilic'in elbisesi olay oldu fiyatı dudak uçuklattı!

YouTuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde sevgilisi ile birlikte Miami'de tatil yapan Bilic, Instagram'daki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Hailey Baldwin'e özenen Danla Bilic'in elbisesi olay oldu fiyatı dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin'in giydiği bir elbiseyi giyen Bilic olay oldu. "Giyme diyen %20 utanır mı bilmem..." notuyla kumsalda verdiği pozları paylaşan Bilic, takipçilerini ikiye böldü.

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Hailey Baldwin'e özenen Danla Bilic'in elbisesi olay oldu fiyatı dudak uçuklattı!

Hailey'nin elbisesine 3812 TL ödedi

Bilic'in bu elbisesini takipçilerinin pek çoğu beğenmedi. Danla Bilic bu elbise için kesenin ağzını da açtı. Danla elbisesine 3812 TL ödedi.

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Hailey Baldwin'e özenen Danla Bilic'in elbisesi olay oldu fiyatı dudak uçuklattı!

Aşka geldi

Tatilde sevgilisiyle romantik anlar yaşayan Bilic, son olarak Teoman'la hamakta verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 5,7 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic,"Türkiye uyanır mısın post attım" notunu düştüğü paylaşımını kısa sürede sildi.

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