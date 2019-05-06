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Haftaya yükselişle başladı! İşte dolarda son durum

Haftaya yükselişle başladı! İşte dolarda son durum

Haftaya 6 seviyesinin altında başlayan dolar/TL kurunun gözü YSK'nın İstanbul seçimi için vereceği kararda.

Öte yandan, Trump'ın Çin'e getirdiği ek gümrük vergileri de kurun yükselmesinde etkili oldu.

Trump'ın çıkışıyla yüksek başladı

Dolar/TL haftaya Donald Trump'ın beklenmedik çıkışıyla yükselişte başladı. 90 gündür süren ticaret savaşındaki ateşkesi yeni ek gümrük vergileriyle bozan Trump sonrası Asya piyasaları gerilerken dolar kuru 5.9950'ye kadar çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimi ile ilgili kararı da doları etkileyecek gelişmelerden olacak.

Dolar ne kadar?

Dolar/TL saat 07:58’de 5.9822/5.9893 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. YSK’nın bugün 14:30'da toplanması bekleniyor. Kararın bugün veya yarın açıklanabileceği belirtiliyor.

Dolar/TL bugün en düşük 5,9769, en yüksek 5,9951 seviyesini gördü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24,00 (Önceki yüzde 24,00) oldu.

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