BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  EKONOMİ

Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken altının gram fiyatı yüzde 2,71, avro/TL yüzde 0,61 ve dolar/TL yüzde 0,10 değer kazandı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, en düşük 10.816,41 puanı ve en yüksek 11.032,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,22 altında 10.898,70 puandan haftayı tamamladı.

Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,71 artışla 5 bin 719 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 38 bin 567 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 327 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 artarak 9 bin 579 liraya yükseldi.

Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu! - Resim: 0

Dolar-Euro

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 artarak 42,4850 liraya, avro ise yüzde 0,61 yükselerek 49,2360 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,09 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,96 ile "fon sepeti" fonları oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! Zirve Karadeniz'in oldu
Foto Galeri Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! Zirve Karadeniz'in oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray duyurdu! O isimle yollar ayrıldı
Galatasaray duyurdu! O isimle yollar ayrıldı
Akrabalar arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Akrabalar arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Pegasus'tan Airbus A320 için yayınlanan Operatör Uyarı Bildirimi'ne ilişkin açıklama
Pegasus'tan Airbus A320 için yayınlanan Operatör Uyarı Bildirimi'ne ilişkin açıklama
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
ABD'den dikkat çeken karar! Vize işlemlerini askıya aldı
ABD'den dikkat çeken karar! Vize işlemlerini askıya aldı
Airbus’tan korkutan uyarı! Acil yazılım güncellemesi...
Airbus’tan korkutan uyarı! Acil yazılım güncellemesi...
TFF 1. Lig'de Diagne fırtınası
TFF 1. Lig'de Diagne fırtınası
Trump, Biden dönemindeki tüm belgeleri feshettiğini açıkladı
Trump, Biden dönemindeki tüm belgeleri feshettiğini açıkladı
Ukrayna'daki yolsuzluk krizi! Üst düzey istifa geldi
Ukrayna'daki yolsuzluk krizi! Üst düzey istifa geldi
Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi
Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu
Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu