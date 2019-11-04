Haftalık burç yorumları 4-10 Kasım

Koç burcunda doğanlar 4-10 Kasım haftasında size yanlış davranacak, sadakatsiz biriyle ilgili canınız sıkılacak. 4-10 Kasım haftası bouynca siz veya ailenizle ilgili hoş olmayan yorumlardan rahatsız olabilirsiniz. Kişisel deneyimlerin, düşüncelerin veya planların başkalarıyla paylaşılmasından hoşlanmayacaksınız. Her şeyden önce bu hafta, her ne pahasına olursa olsun kendi hedeflerinize ulaşmada kontrol edilemez bir hırs göstereceksiniz. Ancak meslektaşlarınızla olan ilişkileriniz konusunda dikkatli olun. Koç burcu 4-10 Kasım haftasında aşk hayatında, duygularda ve arzularda belirsizlik veya tereddüt anları yaşayacak. Bu hafta boyunca, yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiniz toplantı veya ziyaretleri planlayabilirsiniz. Sizi uzun zamandır görmeyen insanlar sizinle iletişim kurabilir. Artık finansal işleriniz ve çıkarlarınızla ilgili kararlar vermek zorunda kalacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu hafta harcamalarınızı ve kazancınızı takip edin. Bu hafta yeni bir arkadaşlık aynı zamanda hoş duygular için bir fırsat olabilir. Koç kadınları 4-10 Kasım haftasında, sorunlarını, kesinlikle yardım alamayacaklar ve kendi işleriyle kendileri ilgilenmek zorunda kalacaklar. Koç erkeklerinin geçen hafta tamamlanmayan görevler konusunda daha ciddi olmaları gerekecek ya da bu hafta çalışmalarının bir kısmını daha ödüllendirici bir zaman için erteleyecekler.