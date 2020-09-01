Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geliyor! Üniversiteler açılmayacak en çok artış olan iller
Koronavirüs vakalarında artış sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla artış olan illeri açıkladı. Salgında kontrolün kaybedildiği iddiaları daha yüksek sesle dile getirilirken, kış ayları için yeni önlemler planlanıyor. Bu önlemler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 'hareketliliği gruplara ayırma' gibi maddeler bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının en fazla arttığı illeri açıkladı. Buna göre Orta ve Güneydoğu Anadolu en fazla artışın olduğu yerler. En fazla artış olan il ise Ankara... Koronavirüs salgınında ilk dalga yeniden pik yaparken, vaka artışını durdurmak için yeni yasaklar gündemde. Yaz tatilinin bitmesiyle büyük kentlerde ‘alarm’ haline geçilirken kış önlemleri de gündemde. Ancak bu dönem hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bundan sonra tüm Türkiye'yi kapsayan yasaklar olmayacak, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni yasaklar gündemde... İlkokulların yüz yüze eğitime başlaması gündemde ancak üniversiteler daha bir süre açılmayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde en fazla vaka artış olan illeri açıkladı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre, "İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok."
Orta ve Güneydoğu Anadolu'da artış var
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege’de artış yok. İzmir’de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.
En fazla artış yaşanan il Ankara
Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği bilgiye göre son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara...