Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geliyor! Üniversiteler açılmayacak en çok artış olan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının en fazla arttığı illeri açıkladı. Buna göre Orta ve Güneydoğu Anadolu en fazla artışın olduğu yerler. En fazla artış olan il ise Ankara... Koronavirüs salgınında ilk dalga yeniden pik yaparken, vaka artışını durdurmak için yeni yasaklar gündemde. Yaz tatilinin bitmesiyle büyük kentlerde ‘alarm’ haline geçilirken kış önlemleri de gündemde. Ancak bu dönem hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bundan sonra tüm Türkiye'yi kapsayan yasaklar olmayacak, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni yasaklar gündemde... İlkokulların yüz yüze eğitime başlaması gündemde ancak üniversiteler daha bir süre açılmayacak.