Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor! O kentlerde yaşayanlar dikkat
Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Bölgede hafta sonu da benzer bir hava durumu bekleniyor.
Ege Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü hakim. İç kesimlerde sis de etkili oluyor. Sıcaklıklar İzmir’de 17, Denizli’de 13, Muğla’da 15, Afyonkarahisar’da 8 derece ölçülüyor.
Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları Antalya’da 21, Adana’da 20, Hatay’da 15 derece ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesinin genelinde sis etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları ise bölgede 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor.
Karadeniz Bölgesinde yağışlar doğu kesimlere çekildi. Günün en yüksek sıcaklıkları Bolu’da 11, Samsun’da 14, Trabzon’da 13 derece ölçülüyor. Cumartesi günü ise tekrar bölge geneline yayılması bekleniyor.