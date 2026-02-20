Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz ve montsuz çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin batı illerinde bugün şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış etkili olacak. Özellikle Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Hafta sonu ise Antalya ve İzmir başta olmak üzere sağanak yağışların çok şiddetli olması öngörülüyor.