Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz ve montsuz çıkmayın...
Meteoroloji'den güzel haber gelmişti. Ancak hafta sonu için Meteoroli'den uyarı geldi. Pek çok ilde sıcak havanın ardından yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte il il beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin batı illerinde bugün şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış etkili olacak. Özellikle Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Hafta sonu ise Antalya ve İzmir başta olmak üzere sağanak yağışların çok şiddetli olması öngörülüyor.
Meteoroloji verilerine göre sert lodosla birlikte kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Ancak hafta sonu itibarıyla kuvvetli sağanak yağış ve fırtına birçok ilde etkisini artıracak.
Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, özellikle kıyı kesimlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
8 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI
