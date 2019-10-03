Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye cuma akşamından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji'den fırtına ve yağış uyarısı yapıldı.
Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakması tahmin ediliyor.
Trakya ve Kıyı Ege'de kuvvetli olacak
Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Trakya ile Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak
"Yağışlı sistemin pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdumuzu terk etmesi ve aynı gün yurdumuzun batısının (Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege) yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü batı bölgelerimizde, Pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.