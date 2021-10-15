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Hafta sonu havası nasıl olacak? Meteoroloji'den sel, dolu, hortum uyarısı

Hafta sonu havası nasıl olacak? Meteoroloji'den sel, dolu, hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bugün birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte hava sonu da yer yer yağış görülecek. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

Hafta sonu havası nasıl olacak? Meteoroloji'den sel, dolu, hortum uyarısı

Hem bugün hem de hafta sonu sağanak yağış var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıldı yapıldı. İşte yurt genelinde hava durumu...

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Hafta sonu havası nasıl olacak? Meteoroloji'den sel, dolu, hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Denizli, Van çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Hafta sonu havası nasıl olacak? Meteoroloji'den sel, dolu, hortum uyarısı

Sıcaklık artıyor

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Hafta sonu havası nasıl olacak? Meteoroloji'den sel, dolu, hortum uyarısı

Kuvvetli yağışlara dikkat!

 Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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