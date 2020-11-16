Hafta sonları sokağa çıkma yasağı! Ipsos: Destekleyenlerin oranı yüzde 84
Ipsos tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 84’ü, hafta sonu tüm Türkiye’de ya da iller bazında sokağa çıkma yasağı uygulamasının tekrar başlatılmasını destekledi. İşte hayati önemdeki araştırmanın sonuçları...
Ipsos tarafından Milliyet gazetesi için yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Söz konusu araştırmanın sonuçlarına yer verilen haber, "Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirmelerinden hasta sayısının her geçen gün arttığını hepimiz görüyoruz. Önlemler sıkılaşmaya başladı, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma süresi azaldı, açık alanda sigara içme yasağı geldi" ifadesiyle başladı.
Virüs her yerde
Haber şöyle devam etti: Bazı Avrupa ülkelerinde sıkı karantina düzenine geçildi. Ülkemizde her 10 kişiden 6’sı yakın veya uzak tanıdıklardan Kovid-19 pozitif haberi aldığını belirtiyor. Virüs her yerde.
Ve tüm bu gelişmelere rağmen hala toplumun yaklaşık 5’te 1’i salgında yeni bir zirve yaşandığını düşünmüyor. Daha önceki haftalarda da gördüğümüz üzere milyonlarca insan hala bu fikirde.
Geri kalan vatandaşlar da ister istemez daha sıkı önlem talebinde bulunuyorlar. Restoran ve kafelerin gece 22:00’den sonra kapatılması uygulaması destekleniyor, hatta tüm gün kapatılmalı diyen bir grup da var.