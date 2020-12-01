Hafta içi o saatlerde sokağa çıkmak yasak! Hafta sonu evde kalıyoruz! İşte yeni yasaklar
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de kısıtlama hakkında sert kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvesinde gerçekleştirilen toplantıda hangi tedbirler getirildi? Alışveriş merkezlerine giriş nasıl olacak? Nikah törenleri yapılmayacak devam edecek mi? İşte 15 başlıkta gelen tedbirler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamaların genişletildiğini açıkladı. Hafta içi her gün akşam 21 sabah 5 arası kısıtlama saati olacak. Hafta sonu ise Cuma akşamından başlayan bu kısıtlama Pazartesi'ye kadar devam edecek. Peki, kısıtlamada hangi tedbirler alındı? İşte tüm detayları.
1- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
2- Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
3- Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek