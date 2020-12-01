Hafta içi o saatlerde sokağa çıkmak yasak! Hafta sonu evde kalıyoruz! İşte yeni yasaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamaların genişletildiğini açıkladı. Hafta içi her gün akşam 21 sabah 5 arası kısıtlama saati olacak. Hafta sonu ise Cuma akşamından başlayan bu kısıtlama Pazartesi'ye kadar devam edecek. Peki, kısıtlamada hangi tedbirler alındı? İşte tüm detayları.