Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan aşk molası
Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile çıktığı romantik tatille dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çift, yurt dışı kaçamaklarından kareleri sosyal medya hesapları üzerinden art arda paylaşarak takipçilerini sevindirdi.
Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hafsanur Sancaktutan, son dönemde meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı birliktelikle de konuşuluyor.
İkilinin uyumlu halleri ve samimi pozları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Tatil için İtalya’nın gözde şehirlerinden Milano’yu tercih eden çift, şehir gezilerinden ve keyifli anlarından fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
Sancaktutan, paylaşımlarından birine esprili bir not düşerek “Milano soğukmuş” ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun tatil kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, çiftin romantik kaçamağı magazin gündeminde kendine geniş yer buldu.