Hafızasını sildirecek olan Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç evi ayırdı Demet Özdemir engeli
Hafızasını sildireceği iddia edilen Yağmur Tanrısevsin ile ayrılan Oğuzhan Koç, evden ayrıldı, Demet Özdemir, olayı patlak verdi.
Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda 3,5 yıllık ilişkilerini bitirdi. Sürpriz ayrılığın ardından Koç'un oyuncu Demet Özdemir ile samimi görüntülenmesi ise ortalığı fena karıştırdı. Yağmur Tanrısevsin, yakın arkadaşı Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile samimi hallerini ise affetmedi, Özdemir'i her yerden engelledi.
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Yağmur Tanrısevsin kendisini defalarca arayan Oğuzhan Koç’a da cep telefonundan engeli bastı. Koç ve Özdemir yakınlaşmasının ardından Tanrısevsin, yakın arkadaş olduğu Demet Özdemir’i Instagram’dan da takipten çıkardı.
Evleri ayırdılar: Yaşanan bu olayların ardından Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile birlikte oturdukları Etiler’deki siteye bir arkadaşını gönderdi. Tüm eşyalarını toplattırdı.
Oğuzhan Koç, Kemerburgaz’dan kirası 15 bin TL olan bir villa tuttu.