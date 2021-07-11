Hafızasını sildirdi dendi gerçeği açıkladı! 'İlk benden duyacaksınız' deyip Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin konuştu

Uzun bir süre sonra Kalp Yarası dizisiyle ekranlara döndünüz. Yapılan yorumlara baktığımda sizi özleyenler çok. Neden bu kadar ara verdiniz?

Gelen yorumlara ben de sık sık bakıyorum. Çok mutlu oluyorum. Her projenin, bir öncekinden daha iyi olmasına dikkat ediyorum. İçime sinen işler yapmayı tercih ediyorum. Böyle bir proje için bazen beklemeniz gerekiyor.