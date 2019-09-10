Hafızasını kaybeden Laura Faganello kocasına ikinci kez aşık oldu
Çoğu insan hayatları boyunca yalnızca bir kez aşık olacaklarını düşünür. Şimdi anlatacağımız hikayede kaza sonucu hafızasını kaybeden Laura Faganello, kocasının sonsuz çabası karşısında ona tekrar aşık oldu.
Laura ile Brayden’ın ilişkileri mektuplaşmalarla başladı. Tanıştıklarında Laura Brüksel’de, Brayden ise Güney Amerika’daydı ve yaklaşık 1 yıl sonra Kanada’da görüştüler.İkili bir süre beraber yaşadıktan sonra aynı yıl içinde evlendiler ve beraber düğün fotoğrafçılığı yapmaya başladılar.
9 ay önceki düğününü ve kocası Brayden’ı hatırlayamadı
British Columbia’da yaşayan 23 yaşındaki Laura Faganello, 27 Nisan 2017’de Langford’da çalışırken kafasına düşen direk sebebiyle hafızasını kaybetti ve hayatı değişti.Laura’nın kazadan sonra hiçbir fiziksel yarası olmamasına rağmen hafızası o kadar büyük bir yara aldı ki 9 ay önceki düğününü ve kocası Brayden’ı hatırlayamadı.
Uyandıktan sonra 17 yaşında olduğunu düşünüyordu
Laura kazadan uyandıktan sonra 17 yaşında olduğunu düşünüyordu. Hafıza kaybının bünyesinde yarattığı okuma ve yazma zorluğu gibi olumsuzluklar sebebiyle Laura, kazadan sonra okulu bıraktı.Laura tüm bu süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak, Brayden’ın zor günler geçirmesine rağmen kendisine karşı ne kadar sabırlı davrandığını anlattı.
Laura’yı tekrar kendine aşık etmeye karar verdi
Kazadan hemen sonra Brayden çok zor dönemler geçirdi çünkü hafızasını kaybettiği için Laura’ya nasıl davranacağını bilemiyordu. İlk başta hiçbir şey yapmadı. Laura ise başlarda, kendini evde bir yabancıyla yaşıyormuş gibi hissediyordu. Daha sonra Brayden evliliğinden vazgeçmedi ve Laura’yı tekrar kendine aşık etmeye karar verdi.