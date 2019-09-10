Hafızasını kaybeden Laura Faganello kocasına ikinci kez aşık oldu

Laura’yı tekrar kendine aşık etmeye karar verdi

Kazadan hemen sonra Brayden çok zor dönemler geçirdi çünkü hafızasını kaybettiği için Laura’ya nasıl davranacağını bilemiyordu. İlk başta hiçbir şey yapmadı. Laura ise başlarda, kendini evde bir yabancıyla yaşıyormuş gibi hissediyordu. Daha sonra Brayden evliliğinden vazgeçmedi ve Laura’yı tekrar kendine aşık etmeye karar verdi.