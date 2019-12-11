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Hafif ve kolay tatlılar fıstıklı saray muhallebisi tarifi

Hafif ve kolay tatlı tarifleri arayanlar için şahane bir lezzet fıstıklı saray muhallebisi tarifini sizler için derledik. Osmanlı mutfağından bugüne kadar ulaşan fıstıklı saray muhallebisi nasıl yapılır, sorusunun yanıtı malzememeleri ve püf noktalarıyla haberimizde.

Tatlı deyince aklınıza hafif ve kolay tarifler geliyorsa doğru yerdesiniz. Hem hafif hem de kolay tatlı tariflerinden fıstıklı saray muhallebisini sizin için derledik. Fıstıklı saray muhallebisi için gerekli malzemeler listesinde; 1 litre süt, 1.5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı buğday nişastası, 1 çay bardağı kıyılmış Antep fıstığı, biraz su, 2-3 parça damla sakızı veya 1 paket damla sakızlı vanilya

Üzeri için; Nar taneleri, file fıstık

Hazırlanışı

Süt, şeker ve damla sakızını bir tencerede karıştırıp orta ateşte sürekli karıştırarak ısıtın. Nişastayı akışkan bir kıvam alacak şekilde soğuk su ile inceltin, ardından azar azar, karıştırarak tencereye ilave edin. 1-2 dakika sonra kıyılmış Antep fıstığını ekleyin ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirip ocaktan alın. Muhallebiyi suyla ıslattığınız bir kalıba aktarın. Üzerini nar taneleri ve file Antep fıstığı ile süsleyin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.

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