Hadise'ye ünlülerden destek! Özge Özpirinçci Cengiz Semercioğlu'na sert çıktı

Hadise, geçtiğimiz günlerde, gittiği bir restauranttan çıkarken basın mensuplarına makyajsız görüntü vermiş ve “Bence her kadın kendini makyajlı da makyajsız da sevmeli. Ben kendimi makyajsız çok seviyorum” demişti. Gazeteci Cengiz Semercioğlu da, Hadise'yi şu sözlerle eleştirmişti: