Hadise'ye ünlülerden destek! Özge Özpirinçci Cengiz Semercioğlu'na sert çıktı
Cengiz Semercioğlu, Hadise'nin makyajsız görüntü vermesini eleştirmiş, Hadise ise bu eleştireye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap vermişti. Birçok ünlüden Hadise'ye destek mesajları yağdı.
Hadise, geçtiğimiz günlerde, gittiği bir restauranttan çıkarken basın mensuplarına makyajsız görüntü vermiş ve “Bence her kadın kendini makyajlı da makyajsız da sevmeli. Ben kendimi makyajsız çok seviyorum” demişti. Gazeteci Cengiz Semercioğlu da, Hadise'yi şu sözlerle eleştirmişti:
''Sunset gibi şehrin en iyi restoranlarından birine giderken, gece yemekli organizasyon yaparken biraz özen gösterir insan. Ajda’yı bir gün gördünüz mü bu halde?”
Hadise, bu sözlerin üzerine sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi. "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne?" diyerek şu pozunu paylaştı:
Ünlü sanatçı, "Herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.