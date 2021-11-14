Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler öyle bir yorum yaptı ki gündem oldu
Popçu Hadise, Instagram hesabından yeğeni Melik Hamza ile mutluluk pozları verdi. Sevgilisinin fotoğrafına kayıtsız kalmayan Mehmet Dinçerler, yaptığı yorumla adından söz ettirdi.
Şarkıcılık kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise Açıkgöz (36) ile iş insanı Mehmet Dinçlerler'in (33) birlikteliği doludizgin devam ediyor.
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, son olarak sevgilisinin sosyal medya yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.
SEN BU AİLEYE BİR ARMAĞANSIN"
Yeğeniyle poz veren popçu, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza. sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Hadise'nin Melik Hamza gönderisi takipçilerinden 150 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Söz konusu kareye yorum yazanalrdan biri de sevgilisi oldu.