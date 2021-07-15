Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum!

Geçmişte Hande Erçel'le de aşk yalayan son olarak Hadise ile anılamn iş insanı Mehmet Dinçerler, hakkında çıkan söylentilere ilişkin sessizliğini ilk kez bozdu. Kaan Yıldırım'dan kısa bir süre önce yarılan Hadise ile birlikte yan yana göz göze fotoğrafları ortaya çıkan Mehmet Dinçerler, Nişantaşı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.