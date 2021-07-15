Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum!
Hadise'nin yeni sevgilisi olarak anılan Mehmet Dinçerler, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen aşk iddialarıyla ilgili sorular yönelten gazetecilere"Ne isterseniz yazın" diye tepki verdi.
Geçmişte Hande Erçel'le de aşk yalayan son olarak Hadise ile anılamn iş insanı Mehmet Dinçerler, hakkında çıkan söylentilere ilişkin sessizliğini ilk kez bozdu. Kaan Yıldırım'dan kısa bir süre önce yarılan Hadise ile birlikte yan yana göz göze fotoğrafları ortaya çıkan Mehmet Dinçerler, Nişantaşı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
"Lütfen yanlış bir şey yazmayın”
Muhabirleri “Yanımdaki kız kardeşim. Lütfen yanlış bir şey yazmayın” diye uyaran iş insanı, Hadise’yle aşk yaşadığı haberleri hakkında ise isim vermeden çok kısa bir yorum yaptı.
" Siz istediğiniz gibi yazın”
Dinçerler “Aşk hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın.” açıklamasıyla şaşırttı.
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının yankıları sürerken bir haber de Hadise cephesinden gelmişti.