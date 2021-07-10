Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kim? 'Öyle bir kaynanası var ki...'

'Hadise şimdi yandı!'

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise -Mehmet Dinçerler aşkının etkisi sönmeden bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyadan yayın yapan bir magazin sayfasında, Mehmet Dinçerler'in annesinin'oğlunu olması gerekenden fazla' sahiplenen bir anne olduğu ve Hadise'nin bu açıdan işinin çok zor olduğu, kendisini zor günlerin beklediği iddiaları dillendirildi.