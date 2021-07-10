Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kim mesleği ne? 'Kaynana alarmı'
'Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kim ne iş yapıyor' sorusu taze çiftin yan yana çekilmiş fotoğraflarının magazin sayfalarına düşmesiyle sosyal medyada günün en çok merak edilen konularının başında geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin Bodrum’da bir mekana el ele girdikleri iddia edildi. Mehmet Dinçerler'in annesinin oğlunu çok sahiplendiği ve Hadise'nin işinin çok zor olduğu sosyal medyada en az bu sürpriz aşk kadar konuşulan fısıltılar arasında...
Kaan Yıldırım’ın Çağla Şıkel ile ilişkisi bile Hadise’nin keyfini kaçırmadı… Eski aşkını 25 günde unutan Hadise, Bodrum Lucca’ya Mehmet Dinçerler ile ele ele giderek ilişkisini adeta ilan etti! Çift samimi bir şekilde eğlendikten sonra mekandan yine el ele ayrıldı!
Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin Bodrum’da bir mekana el ele girdikleri iddia edildi. Ünlü isimlerin aşk haberleri gündeme bomba gibi düştü.
HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER AŞK YAŞIYOR!
Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel birlikte iddialarından sonra Hadise ve Mehmet Dinçerler’in yan yana çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
'Hadise şimdi yandı!'
Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise -Mehmet Dinçerler aşkının etkisi sönmeden bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyadan yayın yapan bir magazin sayfasında, Mehmet Dinçerler'in annesinin'oğlunu olması gerekenden fazla' sahiplenen bir anne olduğu ve Hadise'nin bu açıdan işinin çok zor olduğu, kendisini zor günlerin beklediği iddiaları dillendirildi.