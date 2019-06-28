Hadise'nin 'tbt' paylaşımı olay! Derin göğüs dekolteli pozu yıktı geçti!
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise'nin 'tbt' adı altındaki paylaşımı olay oldu. Seksi güzelin dekolteli pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Son günlerde sürekli seksi pozlarıyla gündeme gelen Hadise, yine takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraflarıyla olay oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sok zamanlarda adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcının 'tbt' paylaşımları da sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde de yaptığı paylaşımla olay yaratan Hadise, hız kesmeden cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının paylaşımlarını takipçilerinin yorumlarına kapatması ise gözlerden kaçmadı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da perşembe günleri eski fotoğrafları 'tbt' adı altında paylaşma akımı sürerken Hadise'de bu akımdan geri kalmayarak paylaşımda bulundu. Hadise'nin 'tbt' paylaşımlarındaki fotoğraflarda derin göğüs dekoltesi ise takipçilerinden tam not aldı.
Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan Hadise'nin bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.