Hadise'nin takipçisine "Edepsiz" cevabı olay oldu

2020'ye girerken, ünlü sanatçıların sahne performansları kadar giydikleri kostümler de çok konuşuldu. Onlardan biri cesur paylaşımları ile dikkat çeken Hadise oldu. Yılbaşı gecesi beyaz bir mayo tercih eden ünlü şarkıcı, genel olarak beğeni alırken; bazı eleştiri oklarının hedefine de konuldu. Giydiği kıyafete olumsuz yorum yapılan Hadise'nin verdiği yanıt ise olay oldu.