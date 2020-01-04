Hadise'nin takipçisine "Edepsiz" cevabı olay oldu
Ünlü şarkıcı Hadise, sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
2020'ye girerken, ünlü sanatçıların sahne performansları kadar giydikleri kostümler de çok konuşuldu. Onlardan biri cesur paylaşımları ile dikkat çeken Hadise oldu. Yılbaşı gecesi beyaz bir mayo tercih eden ünlü şarkıcı, genel olarak beğeni alırken; bazı eleştiri oklarının hedefine de konuldu. Giydiği kıyafete olumsuz yorum yapılan Hadise'nin verdiği yanıt ise olay oldu.
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Son dönemde şarkıları kadar giydiği iddialı kıyafetleriyle de gündeme gelen Hadise, eleştiriler karşısında suskunluğunu bozdu.
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Mayo trendine devam eden ünlü şarkıcı, bu kez eleştirileri yanıtsız bırakmadı.
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Ünlü şarkıcı Twitter hesabından, "Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" ifadelerini kullandı.
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