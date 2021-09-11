Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık T. bu kez de röntgenlerken yakalandı
Ünlü şarkıcı Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen takıntılı hayranı Tarık D. bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı.
Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık D. ile başı dertte. Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Hadise'nin röntgencisine bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu.
Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi. Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin rengi değişti.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu.