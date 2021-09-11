Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık T. bu kez de röntgenlerken yakalandı

Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık D. ile başı dertte. Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Hadise'nin röntgencisine bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.