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Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık T. bu kez de röntgenlerken yakalandı

Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık T. bu kez de röntgenlerken yakalandı

Ünlü şarkıcı Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen takıntılı hayranı Tarık D. bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı.

Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık T. bu kez de röntgenlerken yakalandı

Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık D. ile başı dertte. Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Hadise'nin röntgencisine bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık T. bu kez de röntgenlerken yakalandı

Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu.

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Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık T. bu kez de röntgenlerken yakalandı

Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi. Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin rengi değişti.

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Hadise'nin takıntılı hayranı Tarık T. bu kez de röntgenlerken yakalandı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu.

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