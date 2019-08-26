Hadise'nin sıfır makyaj fotoğrafı rekor kırdı! Cesur paylaşımlarını solladı
Son zamanlarda giydiği cesur kıyafetlerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise'nin sıfır makyaj pozu binlerce beğeni aldı.
Son günlerin çok konuşulan ismi Hadise, bu sefer giydiği cesur kıyafetlerle değil makyajsız fotoğrafı ile gündeme geldi. Daha önce makyajsız haliyle eleştirilerin hedefi haline gelen Hadise, bu sefer beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan yüzünde hiç makyaj yokken yaptığı paylaşım ile Hadise, 300 binden fazla beğeni aldı. "Herkese iyi pazarlar" notu ile paylaştığı makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise daha önce de makyajsız fotoğraf paylaşmıştı.
Hadise'nin daha önceki makyajsız paylaşımları ise eleştiri yağmuruna tutulurken kameralara makyajsız yakalanmasıyla olay olmuştu.
Bir mekandan çıkarken görüntülenen Hadise, basın mensupları ile makyajsız bir şekilde karşı karşıya kalmış ve ardından birçok kişi tarafından eleştirilmişti.