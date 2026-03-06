Hadise’nin sabrı taştı! UNICEF videosu krizinde bu sefer apar topar adliyeye koştu
Unicef için hazırladığı video sonrasında sosyal medyada yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, sessizliğini bozarak hukuki süreç başlattı. Ünlü sanatçı; kendisine yönelik hakaret, iftira ve siber zorbalık içeren paylaşımları affetmeyeceğini belirterek konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. Hadise, itibarını zedelemeye çalışan her türlü dijital saldırıya karşı mahkemede hesap soracağını vurguladı.
Hadise’nin UNICEF videosu sonrası başlayan tartışmalar bambaşka bir boyuta taşındı. Ünlü şarkıcı, günlerdir süren sessizliğini bozarak beklenmedik bir hamleyle herkesi şaşırttı. Sosyal medyadaki o yorumlar için artık "geri dönüş yok" diyen Hadise'nin radikal kararı ve yargı yolundaki ilk adımı haberimizin devamında...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin Ramazan ayı için UNICEF adına hazırladığı videoda kullandığı, "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" sözleri iktidar kanadının tepkisini çekmiş, videoda Türkiye’nin yardıma muhtaç bir ülke gibi yansıtıldığı iddia edilmişti.
Kendisine gönderilen metni okuduğunu söyleyen Hadise, UNICEF ile iş birliğini sonlandırdığını duyurmuştu.
YASAL SÜRECİ BAŞLATTI
Yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yapan ünlü şarkıcı, kendisi hakkında linç kampanyası yürütüldüğünü belirterek yasal süreci başlattığını açıkladı.