Hadise’nin sabrı taştı! UNICEF videosu krizinde bu sefer apar topar adliyeye koştu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Ramazan ayı için UNICEF adına hazırladığı videoda kullandığı, "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" sözleri iktidar kanadının tepkisini çekmiş, videoda Türkiye’nin yardıma muhtaç bir ülke gibi yansıtıldığı iddia edilmişti.