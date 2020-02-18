Hadise'nin paylaşımı Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım'la aşkı güçlendirdi
Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz sene boşanan Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin yeni sosyal medya paylaşımı ise aşk iddialarını daha da güçlendirdi.
2019 yılının Haziran ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile boşanma kararı alarak hayatına farklı bir yön çizen Kaan Yıldırım'ın adı güzel şarkıcı Hadise ile aşk dedikodularına karıştı. Aşkı ortaya çıkaran ise Hadise'nin dikkat çeken sosyal medya paylaşımları oldu. Son olarak ise Hadise, yeni paylaşımıyla Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını daha da güçlendirdi.
Aşkı ortaya çıkaran Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği 'Benek' ile paylaştığı fotoğraf paylaşması oldu. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden bu detay kaçmadı ve sosyal medya bir anda olay aşkı konuşmaya başladı.
Hadise, yeni aşkı hakkında bir yorum yapmaktan kaçınsa da sosyal medya hesabı Instagram'da Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'le fotoğraf paylaşmaya devam etti.
Hadise'nin son paylaşımının da Yıldırım'ın köpeği ile olmasıyla sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin yeni aşkını itiraf etme şekli olarak düşündü.