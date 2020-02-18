Hadise'nin paylaşımı Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım'la aşkı güçlendirdi

2019 yılının Haziran ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile boşanma kararı alarak hayatına farklı bir yön çizen Kaan Yıldırım'ın adı güzel şarkıcı Hadise ile aşk dedikodularına karıştı. Aşkı ortaya çıkaran ise Hadise'nin dikkat çeken sosyal medya paylaşımları oldu. Son olarak ise Hadise, yeni paylaşımıyla Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını daha da güçlendirdi.