Hadise'nin olay dans videosunu Kaan Yıldırım sildirdi krizin sebebi ortaya çıktı
Hadise, Kaan Yıldırım aşkında kriz çıktı. ikili, sosyal medyadan birbirleriyle bağlantılı fotoğrafları sildi. Krizin sebebi Hadise'nin seksi dans videosu olduğu ortaya çıktı.
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yaşanan krizin sebebi ortaya çıktı. İkilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edildi. İlişkideki kriz, Hadise'nin seksi dans videosu olduğu anlaşıldı. Hadise, milyonlarca kez izlenen olay videosunu silince 'Maço Kaan' yorumları yapıldı.
Hadise, Reynmen'in şarkısında mayosuyla dans etmiş, sosyal medya resmen sallanmıştı. Hadise'nin seksi dans videosu tam 15 milyon kez izlenmiş, rekor kırmıştı. Kaan Yıldırım, bu videodan rahatsız olunca ikili arasında kriz yaşandı.
Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteği doğrultusunda dans videosunu Instagram hesabından sildi. Böylece Yıldırım arasında yaşanan kriz çözülmüş oldu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ikili arasında yaşanan kriz doğrultusunda Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile olan fotoğraflarını yeniden Instagram akışına almadı.