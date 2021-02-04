Hadise'nin muayyen günüydü sözleri çıldırttı Bircan Bali'den şikayetçi oldu

Bali, Hadise'nin o gün muayyen günü olduğunu eğer öyle olmasa yarışmada birinci olabileceğini söyledi. Bircan Bali'nin sözlerine Arto da ''İşte karşınızda Haydar Dümen'' diyerek yanıt verdi. Hadise ise bu anlardan oldukça rahatsız oldu.

İşte Bircan Bali'nin programdaki sözleri (Tıkla-izle)