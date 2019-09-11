Hadise'nin KKTC konseri tartışmalara neden oldu

Gazeteci Alihan Pehlivan ise, "Normal bir dönemden geçsek ve bu dönem içinde Türkiye’den pop starlar gelip konser verse bir şey demeye kimsenin yüzü olmaz. Ama okulların eksik sınıflarla açıldığı, yollardaki çukurların yamalarla kapatılmaya çalışıldığı, Sağlık Bakanlığının ilaç parası arayışı içinde olduğu bir dönemde bu kadar şatafatlı, bu kadar görkemli bir kutlama. Ne diyelim, yakında daha büyük hadiseler çıkmadan bu Hadise’yi dinlediğimiz ve izlediğimiz iyi mi oldu?" ifadelerini kullandı.