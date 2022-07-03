Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den şok eden hareket! Yazdığı o notla gündeme bomba gibi düştü!

3 milyon liralık yüzük!

Mehmet Dinçerler romantik teklif için masraftan kaçınmamış ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük almıştı. Aile şirketinin 130 milyon TL borcu olduğu öne sürülen iş insanının, Hadise’ye hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edilmişti.