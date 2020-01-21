Hadise'nin edep çıkışı çok konuşulmuştu yeni paylaşımları hayranlarını mest etti
Edep çıkışı nedeniyle çok konuşulan Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hayranlarını mest etti.
Geçtiğimiz günlerde Antalya'da verdiği konser esnasında hayranlarına tavsiyelerde bulunan Hadise'nin 'edep' ve 'anne' hakkında söyledikleri çok konuşulmuştu. Sosyal medya hesabından cesur kıyafetleriyle paylaşımlar yapan Hadise'nin "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir'' sözleri dilden dile dolanırken yeni paylaşımlar geldi.
Instagram hesabında 10,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, "Herkese iyi haftalar" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Güzel şarkıcının söz konusu paylaşımına 360 binin üzerinde beğeni geldi.
Yeni Instagram paylaşımlarında sade makyajı ve oldukça doğal haliyle poz veren Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda ise kırmızı elbisesi olay olmuştu.
Hadise, kırmızı ve yeşil renklerini bir arada bulunduran bir elbise ile paylaşım yapmış, cesur bacak dekoltesi dikkatlerin üzerine çekilmesine neden olmuştu.