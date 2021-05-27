Hadise'nin davası sonuçlandı Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu tazminat ödeyecek
Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'na şarkıcı Hadise, 100 bin liralık dava açmıştı. Dava sonuçlandı, Serengil ve Semercioğlu tazminat ödeyecek.
Star TV'de Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in beraber sundukları magazin programında Hadise'nin Bodrum’da işletmiş olduğu mekana 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra geldiği iddia edilmişti.
Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu.
Hadise, programda aleyhine yapılan yorumlar ile ilgili savcılığa başvurmuştu. Hadise mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Serengil ve Semercioğlu’ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.
Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun, Hadise'ye toplam 8 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.