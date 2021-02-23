Hadise'nin bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı! Yıllardır boğuşuyor
35 yaşındaki Hadise'nin bilinmeyen rahatsızlığı yıllar sonra gün yüzüne çıktı.
Son günlerde herkesin dilinde olan 'Behind Her Eyes' yani Türkçe adıyla 'Gözlerinin Ardında' dizisi, ünlü isimlerinde yaşadığı birçok insanın kabusu olan uyku felci hastalığını konu ediniyor. Uzmanlara göre; bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan pandemi, uyku felci ve uykuda yürüme gibi sorunları yüzde 78 artırdı.
Halk arasında 'karabasan' da denilen bu sorunla yüz yüze olan ünlülerin sayısı ise oldukça fazla olduğu ortaya çıktı.
Yıllardır bu kabusla boğuşan ünlüler arasında Hadise'nin de yer aldığı gün yüzüne çıktı.
2016'da ilk kez hastalığı ortaya çıkan popçu, tedavi sonrasında uyku problemini çözdü.