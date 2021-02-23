Hadise'nin bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı! Yıllardır boğuşuyor

Son günlerde herkesin dilinde olan 'Behind Her Eyes' yani Türkçe adıyla 'Gözlerinin Ardında' dizisi, ünlü isimlerinde yaşadığı birçok insanın kabusu olan uyku felci hastalığını konu ediniyor. Uzmanlara göre; bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan pandemi, uyku felci ve uykuda yürüme gibi sorunları yüzde 78 artırdı.