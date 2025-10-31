Hadise'nin 40 yaş doğum günü kutlamaları bitmiyor! O pozlar sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Hadise şarkıları ve konserlerinde sergilediği şovlarıyla gündemden düşmüyor. Her konseriyle çok konuşulan ve sahne kostümleriyle de dudakları uçuklatan Hadise'nin sosyal medya paylaşımları da çok dikkat çekiyor. Doğum günü paylaşımları yapan ünlü şarkıcının o pozları olay...