Hadise'nin 40 yaş doğum günü kutlamaları bitmiyor! O pozlar sosyal medyayı salladı
Şarkıcı Hadise doğum gününü kutlamaya doyamadı. 22 Ekim olan doğum günü hala kutlanmaya devam ediyor. O pozları sosyal medyanın altını üstüne getirirken aynı zamanda paylaşım rekorları kırıyor. İşte sosyal medyayı sallayan o doğum günü pozları...
Şarkıcı Hadise şarkıları ve konserlerinde sergilediği şovlarıyla gündemden düşmüyor. Her konseriyle çok konuşulan ve sahne kostümleriyle de dudakları uçuklatan Hadise'nin sosyal medya paylaşımları da çok dikkat çekiyor. Doğum günü paylaşımları yapan ünlü şarkıcının o pozları olay...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin, 22 Ekim’de kutladığı 40 yaş doğum günü bitmiyor. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum haftası boyunca sevenleriyle birlikte olduğunu söyledi.
"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"
Hadise paylaşımında, “Bana sadece doğum günü değil, doğum haftası yaşatan canlarım… Hepinizi çok seviyorum. Çok pasta kestim bu hafta, çok mum üfledim.” ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLAR BEĞENİLDİ
Şarkıcının paylaştığı karelerde, doğum günü pastaları ve dostlarıyla geçirdiği neşeli anlar dikkat çekti.