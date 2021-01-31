Hadise'den tepki geldi! Bülent Serttaş'ın İbo Show'daki zor anlarına bakın ne dedi
İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmama çabasına Hadise'den tepki geldi.
Her cumartesi akşamı seyircilerin karşısına çıkan İbo Show yine bomba gibiydi. Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Oryantal Didem Kınalı'nın konuk olduğu program sosyal medyada büyük ses getirdi.
Geçmiş yıllarda İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, yıllar sonra İbo Show'da olay oldu.
Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırması, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı.
Dansözden bakışlarını kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den eleştiri geldi.