Hadise'den 'Reza Zarrab'dan hamile kaldı' diyen Deniz Akkaya'ya flaş yanıt
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında, Hadise ile ilgili bomba bir iddia ortaya atılmıştı.İddiaya göre, var olduğu söylenen Hadise-Reza Razzab ilişkisinin, Hadise'nin hamile kalmasından sonra bittiği söylenmişti. İddiayı ortaya atan Deniz Akkaya'ya Hadise'den yanıt gecikmedi.
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Tv ekranlarında Söylemezsem Olmaz programında eski manken ve programın yorumcularından Deniz Akkaya, Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise ilişkisi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Akkaya Hadise hakkında duyduğu bir iddiayı anlatarak, “Reza Zarrab’la ilişkisi hamile kaldığı için bitti” dedi. Hadise'den bu iddialara yanıt geldi.
Deniz Akkaya, Hadise için “Amerika’daki ilişkiden hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti” ifadelerini kullandı. Programdaki diğer yorumculardan Seren serengil ise 'Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti' yorumunu yaptı.
İŞTE O PROGRAMDA HADİSE İÇİN SÖYLENEN OLAY İDDİALAR-1
Hadise ise dün paylaştığı İngilizce bir video ile Söylemezsem Olmaz ekibini hedefe aldı.
"Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin"
Paylaştığı videoda, isim vermese e hakkında çıkan dedikodulara yanıt niteliğinde göndermeler yapan Hadise'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir.