Hadise'den olay Demet Akalın göndermesi! 10 milyon takipçisi yok ki
10 Milyon takipçiye ulaşan Hadise'den Demet Akalın'a olay gönderme işte böyle kutladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise, Instagram hesabında 10 milyon takipçiye ulaştı. Milyonları arkasından sürükleyen güzele şarkıcı 10 milyon takipçi kutlamasında ise kendisini sosyal medya hesabından silen Demet Akalın'a olay bir gönderme yaparak kutladı.
Demet Akalın, önce Hadise'yi Instagram hesabından çıkarmış ardından da söylediği sözlerle Hadise'nin canını sıkmıştı. Akalın, Harbiye konseri için 'Mekanın sahibi döndü' açıklamasını yapan Hadise için, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" demişti.
Demet Akalın'ın bu sözleri üzerine gözler Hadise'ye çevrilmişken Hadise, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşınca 8,4 milyon takipçili Demet Akalın'a olay bir gönderme yaptı.
Hadise, ''Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var 😛 10 Milyon'a sesleniyorum buralarda daha çok eğleneceğiz'' paylaşımında bulunarak 10 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.