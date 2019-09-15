Hadise'den olay Demet Akalın göndermesi! 10 milyon takipçisi yok ki

Hadise, ''Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var 😛 10 Milyon'a sesleniyorum buralarda daha çok eğleneceğiz'' paylaşımında bulunarak 10 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.