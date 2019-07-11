Hadise'den iç çamaşırına benzer kıyafetiyle dans şovu! Efsane dans performansı

Hadise'den iç çamaşırına benzer kıyafetiyle dans şovu! Efsane dans performansı

Ünlü şarkıcı Hadise, iç çamaşırına benzer konser kıyafetinin yanı sıra Almanya konseri esnasında yaptığı dans şovuyla da adından söz ettirdi.

Hadise'den iç çamaşırına benzer kıyafetiyle dans şovu! Efsane dans performansı - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde Ereğli'de konser veren Hadise, hemen ardından Almanya konseri için Gelsenkirschen'e uçtu. Almanya konseri için seçtiği sahne kıyafetiyle adından çokça söz ettiren Hadise, konser esnasındaki dans şovuyla da olay oldu.

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Hadise'den iç çamaşırına benzer kıyafetiyle dans şovu! Efsane dans performansı - Sayfa 2

Almanya konseri için baya iddialı bir kıyafet seçerek iç çamaşırına benzediğine dair eleştiriler alan Hadise, o kıyafetiyle yaptığı dans şovuyla da ortalığı yıktı geçti. Hadise, iddialı kostümü için kendisinin tasarladığını da dile getirmişti.

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Hadise'den iç çamaşırına benzer kıyafetiyle dans şovu! Efsane dans performansı - Sayfa 3

İşte Hadise'nin Almanya konserindeki olay dans performansı...

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Hadise'den iç çamaşırına benzer kıyafetiyle dans şovu! Efsane dans performansı - Sayfa 4

33 yaşındaki güzel şarkıcı, iddialı kostümü için her ne kadar ben tasarladım dese de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan gerçek her şeyi gözler önüne serdi. 

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