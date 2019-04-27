Hadise'den göğüs dekolteli cesur pozlar
Hadise kamera arkası cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı takipçileri tarafından yüzbinlerce beğeni aldı işte o pozlar.
'Aşk Dediğin' isimli yeni şarkısını önceki gün tüm müzik platformlarında yayınlayan ünlü şarkıcı Hadise, klibini yayınlamadan önce çekim esnasından pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Geleneği bozmayarak klibinde yabancı bir model oynatan Hadise, derin dekolteli pozlarından ziyade Sırp modelle verdiği samimi görüntüler de dikkat çekti.
Sait Halim Paşa Yalısı'nda çektiği klip için 100 bin lira verdiği öğrenilen Hadise'nin klibinin toplam maliyeti 300 bin lira olduğu ortaya çıktı. Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile yalıda kamera karşısına geçen Hadise, bu pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.
Öte yandan klibin yönetmenliğini Şenol Korkmaz üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Michel Dierickx yaptı. 4 yabancı modelin rol aldığı klibin çekimleri ise 2 günde tamamlandı.
Hadise, 2018’de ‘Sıfır Tolerans’ şarkısının klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti.