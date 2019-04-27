Hadise'den göğüs dekolteli cesur pozlar

Sait Halim Paşa Yalısı'nda çektiği klip için 100 bin lira verdiği öğrenilen Hadise'nin klibinin toplam maliyeti 300 bin lira olduğu ortaya çıktı. Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile yalıda kamera karşısına geçen Hadise, bu pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.