Hadise'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mülteci övgüsü! 2 yıl sonra ortaya çıktı

Hasanoğlu, şunları söyledi: "Barış Pınarı Harekatı süreci ile ilgili olarak uluslararası çok yoğun saldırı var. 'Türkiye çocuklara kötü davranıyor' gibi saldırılar var; ancak Türkiye'de 3,5 milyon mülteci, 2 milyona yakın çocuk var. Kötü davranmak isteyen ülke, bunları yapmaz.''