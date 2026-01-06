Hadise'den cesur hamle! Makyajsız hali olay oldu
Takipçilerinin alışık olduğu ışıltılı görüntünün dışına çıkan şarkıcı Hadise, sürpriz haliyle sosyal medyada adeta bomba oldu patladı. Kimi hayranı doğallığını alkışlarken, kimisi de bu görüntüye yorum yapmadan geçemedi. İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız hali...
Ünlü şarkıcı Hadise, her zaman kusursuz makyaj ve ışıltılı tarzıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Hadise bu kez filtresiz ve makyajsız haliyle herkesi şaşırttı. Doğal görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşıma gelen yorumlar merak uyandırdı. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuru oldu.
Her yaptığı olay olan isimlerden ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı filtresiz ve makyajsız fotoğraflarıyla magazin gündemine damga vurdu.
Sahne kostümleri ve iddialı makyajıyla görmeye alışık olduğumuz yıldız isim, son haliyle konuşuluyor.
FİLTRESİZ VE MAKYAJSIZ
Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden Hadise, bu kez hayranlarının karşısına en yalın haliyle çıktı. Hadise makyajsız yüzü, rahat kıyafetleri ve samimi tavrıyla dikkat çekti.