Hadise'den cesur hamle! Makyajsız hali olay oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, her zaman kusursuz makyaj ve ışıltılı tarzıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Hadise bu kez filtresiz ve makyajsız haliyle herkesi şaşırttı. Doğal görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşıma gelen yorumlar merak uyandırdı. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuru oldu.